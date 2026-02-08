アラブ首長国連邦アブダビに新設された1着賞金60万ドル（約9420万円）のリステッド「第1回アブダビゴールドカップ」（アブダビ芝1600メートル、良馬場）は7日、15頭で争われ、唯一の日本馬シュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）が制し、海外初勝利を飾った。勝ち時計は1分33秒98。国内では23年東スポ杯2歳Sで重賞初制覇、25年白富士Sでリステッド勝ちがある。シュトラウスの母ブルーメンブラットは現役時代、石坂正師（元調教