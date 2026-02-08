肺がんの発症には、複数の要因が複雑に関与しています。発がんのメカニズムを理解することで、予防や早期発見の意義がより明確になります。喫煙に含まれる発がん物質が細胞に与える影響や、遺伝的要因と環境要因がどのように相互作用するのかについて解説します。これらの知識は、自身のリスクを正しく認識し、適切な対策を講じるために役立ちます。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部