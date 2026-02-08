2025年のJ1リーグで11位という不本意な成績に終わったFC東京。松橋力蔵監督体制2年目の2026年は、明治安田J1百年構想リーグを制覇し、AFCチャンピオンズリーグエリート出場権を掴みに行こうとしている。今オフは指揮官のアルビレックス新潟時代の秘蔵っ子である稲村隼翔や橋本健人、パリ五輪日本代表の山田楓喜らを補強。7日の開幕戦では昨季王者・鹿島アントラーズをホーム・味の素スタジアムに迎えた。雪が舞う中のゲーム、F