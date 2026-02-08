【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月9日からテレビ東京系で放送されるドラマ『惡の華』の追加キャストが発表された。 ■「この作品に描かれる､痛々しく鬱屈でありながらも痛快な思春期は､恥ずかしいですが､私自身にも身に覚えがあるなと思い返します」（中西アルノ） 本作は、押見修造による同名漫画が原作。アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきた同作が、鈴木福とあののダブル主演でドラマ化される