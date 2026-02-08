中国メディアの環球時報は4日、中国の電気自動車（EV）が中央アジアを席巻するようになった経緯について分析したアゼルバイジャンメディア、カスピアンポストの記事を紹介した。記事はまず、ウズベキスタンのタシケントの自動車販売店からカザフスタンのアルマトイで拡大を続けるフリート（企業や団体が所有する複数の車両）に至るまで、最も目にするEVは欧米製ではなく手頃な価格、耐久性、多様な道路や気候条件への適応性を重視