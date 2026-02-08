アメリカ中西部ミネソタ州で移民当局の発砲で女性が死亡した事件から7日で1か月。現場近くの公園では追悼式が行われました。この事件は先月、ミネソタ州ミネアポリスでICE=移民・税関捜査局の職員が車に向け発砲し、運転していた女性、レネ・グッドさん（37）が死亡したものです。事件の発生から1か月となった7日、現場近くの公園でグッドさんを追悼する式典が行われました。ロイター通信などによりますと、式典は先住民族の団体や