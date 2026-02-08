「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が8日放送の文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜前10・00）に出演。第1子出産を発表した娘でタレントの岡田結実（25）について言及し、祝福を受けた。冒頭、都内でも降り続く雪について触れ、「おじいちゃんの身体にはしみるわ、堪えます」と切り出した岡田。「アンタッチャブル」の柴田英嗣がさらりと流すと、岡田は「おじいちゃんに引っかかってよ