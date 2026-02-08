8日午前10時0分ごろ、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、沖縄県の国頭村です。【各地の震度詳細】■震度2□沖縄県国頭村■震度1□沖縄県東村□鹿児島県与論町気象庁の発表に基づき、地域