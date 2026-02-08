総合格闘家の秋元強真（19）が、8日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに出演。「ファイトマネーで購入した」という車を公開した。【動画】19歳で愛車に…秋元強真が購入したかっこよすぎる1000万円『レクサス』の全貌秋元は冒頭「とうとう来ました納車日。マジ楽しみ」とワクワクを止められない様子。「今までで一番高い買い物」だと明かした“愛車”と対面した秋元は「うわっイカツ！やばくない？」と大興奮。「ヤバッ