ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエア決勝が７日夜（日本時間８日未明）に行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が合計１７９・５０点で金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が１７１・５０点で銀メダルに輝いた。この種目での日本勢の初メダルとなった。長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１２位だった。「勝ったな」確信のガッツポーズ３回目のエア。５回転