気象台は、午前9時55分に、大雪警報を相模原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】神奈川県・相模原市に発表 8日09:55時点西部では、8日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■相模原市□大雪警報【発表】積雪8日昼過ぎにかけて警戒・平地12時間最大降雪量10cm