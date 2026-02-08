福井県では記録的な大雪になっています。【映像】各地の積雪情報小浜市上田では、午前9時までの6時間に29センチの雪を観測し、気象庁はさきほど、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。短時間で急激に積雪が増えていて、大規模かつ深刻な交通障害の恐れが高まってきている状況です。不要不急の外出は避けるようにしてください。また、停電や集落の孤立などにも注意が必要です。この大雪は夕方まで続くと見られて