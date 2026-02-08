『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。ショーパンツを履いたパティシエ姿の胡蝶しのぶを見ることができる。【画像】ショーパン姿の胡蝶しのぶ！公開された『鬼滅の刃』新ビジュアル今年のバレンタイン＆ホワイトデーは、昨年の描き下ろしみにきゃらイラストが等身のパティシエへとスケールアップして登場。新たなイラストと共に贈る