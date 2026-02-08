俳優藤本隆宏（55）が15日放送開始のテレビ朝日系新特撮ヒーローシリーズ「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）に出演することが8日、分かった。同作は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字をとった「PROJECT R．E．D．」第1弾。文字通り“赤いヒーロー”が活躍する。1982年（昭57）放送の「宇宙刑事ギャバン」の令和版で、長田光平（29）が主演「ギャバン・インフィニテ