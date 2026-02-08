Image:yamajitsu.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キッチンのシンクで調理中に出る生ゴミを手際よく捨てたい。これは多くの人の願いでしょう。 それ、1月末に発売したばかりの山崎実業（Yamazaki）の「蛇口にかける水切りネットホルダー タワー」で叶えてください。■この記事で紹介している商品 山崎実業(Yamazaki) 蛇口にかけ