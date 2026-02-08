【モデルプレス＝2026/02/08】鈴木福とあのがW主演を務める、4月9日スタートのテレ東ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時〜）より、共演者が一挙解禁された。【写真】地上波ドラマ初挑戦の坂道メンバー◆中西アルノ・井頭愛海ら「惡の華」共演者解禁鈴木が演じる春日高男やあのが演じる仲村佐和の同級生であり、春日が盗んでしまった体操着の持ち主である、憧れのクラスメート・佐伯奈々子（さえき・ななこ）を演じるのは、井頭愛