「大きくなりましたね」「みんなかわいい♡優勝！」と絶賛されているのは、猫の4兄弟の現在と昔の姿。生まれた時から一緒にいる兄弟猫たちの変わらない姿に胸が温かくなると、癒やしを届けています。投稿は再生回数6万回を突破し、投稿を見た人からは絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：横一列に並んでカメラを見つめる『4兄弟の猫』→子猫時代を見てみると……尊すぎる光景】 生まれた時から一緒にいる4兄弟