親が子どもを思う気持ちは決して間違いではありません。しかし、筆者の友人・Y子は、子どもを思う気持ちが強すぎるあまり、子どもにとっての負担になってしまったそうです。Y子の少し切ないエピソードをご紹介しましょう。 実家暮らし 私は長男・長女と夫の4人家族です。子どもたちはすでに成人していますが、実家で一緒に生活をしていました。 その理由は、私が子どもたちの行動を把握したいと考えていて、一人暮らし