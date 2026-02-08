ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダルを獲得、木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得しワンツーフィニッシュとなった。銅メダルには3回目で80.25をマークした中国の前回王者スー・イーミンが滑り込んだが、この結果に米メディアから異論の声が上がっている。決勝3回目は僅差の戦いとな