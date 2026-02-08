2025年7月に71歳で死去した初代IWGP王者で、米WWEのスーパースターだったハルク・ホーガンさんが試合で着用し、直筆サインを入れたブーツがオークションに出品されている。ホーガンさんが1985年の「レッスルマニア I」で着用した黄色のブーツは、40年以上を経て今回出品され、現在の入札額は10万5000ドル（約1600万円）に達している。 【写真】これが伝説のブーツ！ホ&#