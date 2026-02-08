ある著名人が食道癌(がん)で逝去されました。比較的お若い年齢での訃報にショックを受けられている人が沢山いらっしゃいます。心からお悔やみ申し上げます。 【写真】腸、子宮、卵巣摘出の54歳元アイドルがヘアドネーションで長髪ばっさり 以前から申し上げていますが、早期の癌、進行癌でも比較的早期であれば、症状はほとんどありません。 比較的進行した癌においては、様々な症状が出現します。 食道癌にお