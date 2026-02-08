巨人の宮崎キャンプは８日、第２クール最終日を迎えた。午前８時現在の天気は晴れ。気温は２度。西北西の風６メートル。厳しい寒さが予想され、１軍はアップから午前中の練習を室内の木の花ドームで行う予定。守備練習では一塁にダルベックとリチャード。二塁に門脇と浦田。三塁に坂本と荒巻。遊撃に泉口、石塚、小浜が入る予定になっている。