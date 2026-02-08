テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が８日、半世紀の歴史に幕を下ろした。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の最終回が同日に放送され、１９７５年開始の第１作「秘密戦隊ゴレンジャー」から続いた人気シリーズが終了した。過去のレッド戦士など歴代ゲストが集結。Ｘ（旧ツイッター）では「＃ゴジュウジャー」「兄ちゃん復活」などのワードがトレンド入りし、惜しむ声が寄せられた。この