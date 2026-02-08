日本ハムと「ミライスマイル」プロジェクトなどで協力するホクレンは８日、沖縄・名護、国頭でキャンプを行うチームに農畜産物を贈呈。名護で贈呈式が行われた。今回贈られたのは、北海道米ゆめぴりか１５０キロと北海道産牛乳９６リットル。贈呈式に出席した新庄剛志監督は、写真撮影を終えると飾られていた牛乳に歩み寄り「２つ頂いていいですか？」と笑顔。報道陣から笑いが起こると「部屋に入ってなかったもん。楽しみにし