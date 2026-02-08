テレビ東京は8日、鈴木福とあのがW主演を務めるドラマ『惡の華』（4月9日スタート、毎週木曜深0：00）のキャストを発表。乃木坂46の中西アルノや井頭愛海が出演する。【写真】重要な役！ドラマ『惡の華』に出演する井頭愛海本作は、原作が電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造氏による同名漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミックだ。この作品は『別冊少年マガジン』（講