◇ドイツ1部ザンクトパウリ2―1シュツットガルト（2026年2月7日ドイツ・ハンブルク）ザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマ（23）がホームのシュツットガルト戦を欠場した。地元メディアによれば、ブレシン監督は「筋肉系の問題」と説明。長期離脱にはならないとの見通しを示したという。藤田は昨夏にベルギー1部シントトロイデンから加入。ここまでリーグ戦全20試合に先発し、この日が初めての欠場だった。J1福岡から加入し