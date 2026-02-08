広島に昨秋ドラフト6位で入団した高卒新人・西川篤夢内野手（18＝神村学園高伊賀）が8日、1軍キャンプに合流した。西川は強肩が武器の遊撃手で、高校時代は投打二刀流として活躍した。チームは横一線の競争を掲げて実戦形式の練習も始まる中、高卒新人が異例の1軍合流となった。