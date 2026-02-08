トルコで、大型トラックが道路を外れ、高さ約600ｍの崖下へ転落する瞬間がカメラに捉えられた。当時、道路は凍結しており、トラックはスリップして制御不能になったとみられている。路面凍結か？カーブ曲がり切れず“転落” トルコ・オルドゥの雪山の斜面で、木々に突っ込み、止まったトラック。そこから黒い線がのびるように続き、その先には、崖の上の道路があった。黒い線はトラックが道から外れ、高さ約600ｍの崖下へ転落