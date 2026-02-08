家の中でちょっと腰掛けたいとき、ちょうどいいイスがあると便利ですよね。ただ、低すぎると座りにくく、しっかりしたイスは出し入れが面倒…。なんと、ダイソーに使い心地抜群な折りたたみイスがありました！脚がちょっと高めで座り心地抜群。折りたたみ式で出し入れも楽ですよ。700円ですが買って大正解でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみイス（38cm×32cm×39cm）価格：￥770（税込）サイズ（約）：幅