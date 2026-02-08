お風呂場のすきまやパッキン、気づくと汚れているけれど、掃除はちょっと面倒…。そんな場所にちょうどいい、スティック状のお掃除アイテムをダイソーで見つけました！狭い隙間の掃除に便利で、同時にカビ対策もできる優れもの。見た目で笑って、中身で納得。パッケージの見た目に引っかかった人は、一度試す価値ありです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：角の極み すきま用スティック 防カビ剤入り価格：￥110（税込）