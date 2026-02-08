ダイソーの美容グッズコーナーで、ついに2,200円（税込）という「100均」の常識を覆す価格の商品が登場しました。その正体は、エステ級のケアが自宅でできる「ウォーターピーリング美顔器」。高額ゆえに購入をためらいますが、実は3つのモードを搭載した本格派。見た目のチープさを裏切る驚きの実力を詳しくレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウォーターピーリング美顔器価格：￥2,200（税込）サイズ（約）