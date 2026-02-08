人と人とが仲良くなるためには、傷つけられた時にそのことをどう受け入れるのかが大切になってくるのかもしれない。Xに投稿された『嵐君のジレンマ』は、2人の男女の距離感の揺らぎを描いた作品だ。 【漫画】『嵐君のジレンマ』を読む 人との距離について考えたくなる本作の作者・笹川風磨さん（@dogdoggerdoggst）に、どのように制作したのかなど話を聞いた。（望月悠木） ■きっかけはボカロ ――ヤマアラシで