無印良品の人気アイテムにそっくりと評判の、ダイソー「アクセサリートレイ」に気になるタイプが登場していました！単体でも十分便利なこのトレイですが、実は別売りのボックスと組み合わせることで真価を発揮する仕組み。全部揃えても1,000円以下で完成する、驚きの収納セットをレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクセサリートレイ（リング用）／アクセサリートレイ（フラット）価格：各￥110（税込）サ