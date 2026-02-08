グラビアモデル宇佐美なお（27）が7日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。宇佐美は「天然ボディです。このボディが見られるのは1st写真集Uだけです」とつづり、亜麻色のひもビキニ姿を公開した。この投稿に「う〜ん…見れば見るほど超絶ステキな写真」「グラマーサイコー」「肩と鎖骨キレイですよ」「スタイル良い」などのコメントが寄せられている。