グラビアアイドル古川真奈美（38）が7日までにインスタグラムを更新。紙パンツ姿をアップした。「痩身エステしてきた」と報告。「そんな記念に久しぶりの紙パンツ姿をどーぞ。笑」とし、小面積の使い捨ての紙パンツを着用した、鏡越しの自撮りを投稿した。「私の凝り…全部いなくなったら、いいボディのはずなんだけどなー」とつづった。この投稿にフォロワーからは「めっちゃ可愛い」「まなみんの美BODY」「美脚です」とコメント