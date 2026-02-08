女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「乾燥がすごいよう」とつづり、「『どうして？』ENTAME36℃デジタル写真集」のカットを公開。木造建築の廊下でワインレッドのランジェリー姿のバックショットなどを披露した。さらに「乾燥しすぎていて顔が脱皮してる外からも内からも水分〜！！！私に潤いを〜！！！みなさんも水分補給忘れずにね」と緑のラ