グラビアアイドルの大瀧沙羅（21）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「PARADE 2026冬号に掲載させて頂いてます！今回の衣装はなんと5パターン！盛りだくさんだよ〜いろんな自分を見てもらえていたら嬉しいです」と報告。「ベイビー沙羅沢山見てね」とつづり、黒のドット柄ビキニ水着姿で、くびれなどの曲線美を披露した。また、別の投稿では「前行った時は混んでて断念してリベンジ想像