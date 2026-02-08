日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が８日に生放送され、ＭＣの中山秀征が出演タレントにズバリ言い放つ場面があった。米プロフットボールの祭典、「第６０回スーパーボウル」が８日（日本時間９日）米カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで行われる。今年はＡＦＣ王者のニューイングランド・ペイトリオッツと、ＮＦＣ王者のシアトル・シーホークスが対決。現