気象台は、午前9時53分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。またなだれ注意報を秋田市、横手市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町に発表しました。