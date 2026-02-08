グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「週刊プレイボーイさんに8Pとインタビュー載せていただいてますお久しぶりのグラビアです」などと報告。「今回はぐっと大人な雰囲気でも撮ってもらいました」と明かし、プールでの真っ赤なビキニ水着や、ベッドの上でのブルーグレー色ランジェリー姿を公開した。さらに、白のキャミソール、ピンクのセーターのや