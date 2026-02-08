◇宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場し、午前９時にスタート。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエー