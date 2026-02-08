グラビアアイドル山田あい（22）が7日、インスタグラムを更新。オランウータンと触れ合う様子を公開した。山田は「積極的にオス。行ってみたかった所に行けて楽しすぎた」とつづり、オランウータンからキス、ハグ、後ろから両胸を揉む様子などを動画で公開した。この投稿に「羨ましい！！！！！！！」「スケベなサル」「なんてやつだ！」「オランウータンにめっちゃ嫉妬してるなんて」などのコメントが寄せられている。山田は、所