ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が7日、インスタグラムを更新。食事中の姿をアップした。「こにゃにゃちはー。今日は休みの合間で頑張れ取材デイおにゃかすいたー。この日のわたしがうらやましー」とコメントし、食事中の姿を写真で投稿した。鉄板を前に、おいしそうにステーキをほおばっている。この姿にフォロワーからは「どちらもボリューミーですね」「食べてる姿がステーキ」「美味しそうに食べますね」「チャーミ