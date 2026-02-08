女優パク・ウンビンに対するプロ野球選手イ・ジュヒョンの“無礼な要求”をめぐり、議論が勃発している。パク・ウンビンは最近、自身のSNSを通じてライブ配信を行い、ファンと交流した。【写真】パク・ウンビン、意外な“大胆美脚”その最中、コメント欄に「ウ・ヨンウの話し方をやってください」という書き込みがあり、注目を集めた。パク・ウンビンは特に反応することなく、ファンとのやり取りを続けた。このコメントを書き込ん