NHKは8日、NHK ONEの公式サイトを更新し、同日放送の『NHKのど自慢（鳥取県米子市）』（後0：15）について中止することを発表した。【写真あり】2日前までそんな予感もなく…鳥取・皆生温泉を楽しむ廣瀬智美アナ同サイトでは「おことわり」と題し、「本日（2月8日）予定していた『NHKのど自慢（鳥取県米子市）』は大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します」と報告。「誠に申し訳ありませんが、ご理解いた