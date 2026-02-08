けさ早く、茨城県・水戸市の交差点近くで乗用車が軽トラックに衝突し、軽トラックの運転手の女性が軽いけがをしました。警察は、乗用車を運転していた自衛官の男を、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。きょう午前5時すぎ、水戸市北見町の交差点の近くで、普通乗用車が停車中の軽トラックに衝突し、軽トラックを運転していた女性（34）が軽傷を負いました。警察が現場に駆けつけたところ、乗用車の運転手から酒の臭いがした