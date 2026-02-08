アメリカ国務省の高官は中国が2020年6月に秘密裏に爆発を伴う核実験を行っていたとの分析を明らかにしました。これまで中国が最後に核実験を行ったのは1996年だとされています。国務省ディナノ次官「中国は2020年6月22日、爆発を伴う核実験を1回行った」アメリカの国務省で軍備管理を担当するディナノ次官は6日、スイスのジュネーブで開かれた国連の軍縮についての会合で、「中国が2020年の6月22日に爆発を伴う核実験を行った」