完成間近に暫定で通した「ガタガタトンネル」 また会う日まで…埼玉県は2026年1月27日、国道140号の秩父市内において落石のため実施していた通行止めを解除しました。また、迂回路として暫定的に供用していた「大滝トンネル」が通行止めになっています。SNSなどには地元住民などからさまざまなコメントが寄せられています。国道140号は、埼玉県熊谷市から南西方向に進んで、寄居や秩父を経由して山梨県に入り、笛吹市や甲