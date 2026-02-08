◆ 黄金期支えたレジェンドが29年ぶり復帰現地時間6日、アスレチックスがマーク・マグワイア氏（62）を育成部門特別補佐として招へいしたと『ESPN』が報じた。マグワイア氏は1984年のドラフトで球団1巡目指名を受けてアスレチックスに入団。デビュー2年目の1987年にア・リーグ最多の49本塁打を放って新人王に輝くと、翌1988年からのリーグ3連覇、1989年のワールドシリーズ制覇と黄金期を支えた。1996年にも本塁打王となり、約1