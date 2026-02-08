ＮＥＸＣＯ西日本によると、８日午前９時半時点で、雪の影響で山陽道の福山西ＩＣ～岩国ＩＣの上下線で通行止めとなっています。今後も降雪が見込まれることから、解除のめどはたっていないということです。また中国道も広島県の高田ＩＣ～山口ＩＣの上下線も通行止めとなっています。（８日午前９時半時点）